Dirk van den Broek (96), grondlegger supermarktketen, overleden

Arts ontroert coronapa­tiën­ten met vioolspel in ziekenhuis Harderwijk: ‘Kippenvel’

13 april Stel je voor, je hebt het coronavirus opgelopen en ligt geïsoleerd op een afdeling van het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk. Eén keer per dag mag je bezoek ontvangen. De artsen en verpleegkundigen zijn zo druk dat er nauwelijks tijd is voor een praatje. Het enige waar je aan denkt is corona. Het beheerst je leven. En dan is er ineens een arts die viool begint te spelen.