Dit apparaat is het nieuwe wapen tegen hardrijders (maar werkt het?)

‘Antoni van Leeuwen­hoek nam alles wat hij maar zag mee en legde het onder de microscoop’

Hij was de grondlegger van de microbiologie, ontdekte de zaadcellen in sperma, en was ook nog eens een absolute handyman. Antoni van Leeuwenhoek - driehonderd jaar geleden overleed hij - was kortom een man van vele gedaanten. Tijd voor een hernieuwde kennismaking.