Dit gezin heeft negen kinderen en mogelijk komt er een tiende: ‘Kunnen niet zeggen dat het nu klaar is’

Fatima slaapt al vier maanden met haar kinderen in kantoor van stichting: ‘eigen schuld’ zegt gemeente

Fatima El Mallouki (46) slaapt sinds september met haar drie kinderen noodgedwongen op een matras in het kantoor van Stichting Krachtvrouwen in Rotterdam-West. Na zes jaar in Marokko gewoond te hebben, kwam ze terug naar Nederland omdat ze slachtoffer werd van huiselijk geweld. Ze komt niet in aanmerking voor maatschappelijke opvang, want dat ze nu dakloos is, is haar eigen schuld, volgens de gemeente. ,,Dit is echt heel zwaar.”

30 december