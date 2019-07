Dít is de gelukkigste plek van Nederland

1. De Veluwe

De absolute geluksbrenger, die reacties oproept als: ‘Bos, zand, heide; achter elke bocht verschijnt weer een uniek plekje’ en ‘Waar je samen bent met de dieren’. Al ontlopen de Waddeneilanden en de Veluwe elkaar amper. Daar gaat het beide onderzoekers ook niet om: ,,Een top 10 is leuk, maar belangrijker is in kaart te brengen van wat voor omgeving mensen gelukkig worden en die wetenschap vervolgens benutten om onze leefomgeving nog prettiger te maken.’’



Begrijp ze goed, er gebeurt al veel: ,,Nederland wordt steeds mooier. Maar er zijn veel concurrerende claims op de beschikbare ruimte. Denk aan de energietransitie, met zonnepanelen in weilanden, en aan de economie - komt er nog een vliegveld bij? Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan.’’