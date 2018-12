Dit is de man achter de kersttoespraak van onze koning

Chinese ‘sekte’ vestigt zich in Nederland

10:39 Een in China verboden kerk probeert voet aan de grond te krijgen in Nederland. De Kerk van de Almachtige God, door critici als sekte bestempeld, heeft inmiddels een enorme hoeveelheid gezangen, films en boeken naar het Nederlands vertaald. In China wordt de kerk in verband gebracht met zware geweldsdelicten.