Dit is de toekomstige intercity

De NS heeft vandaag de nieuwe Intercity gelanceerd op Utrecht Centraal. De trein heeft volgens Maarten Bakker, program manager bij de NS, veel meer ruimte dan zijn voorgangers. Het duurt nog wel even voordat de Intercity gaat rijden. Zoals het er nu naar uitziet gebeurt dat pas in 2021. De trein moet dan met 200 kilometer per uur gaan rijden tussen Amsterdam en Breda.