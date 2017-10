Dit is de verkiezing Clubhelden 2017

Stiekem wisten we het al, met of zonder Europees onderzoek: negen op de tien sporters maakt vrienden op de sportclub. Niet alleen is sporten goed voor je gezondheid, het maakt je ook in sociaal opzicht een rijker mens. Het is reden dat deze krant zich inzet voor de amateursport, voor het eerst samen met Nederlandse Loterij. Dichtbij in de regio geeft de sportvereniging kans aan groot en klein talent. De inbreng van clubvrijwilligers is daarbij onmisbaar.