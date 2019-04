Dit is het verhaal achter het verbrande huis op Funda

liveblog LIVE | Koninklij­ke familie onderweg naar Amersfoort

10:40 Amersfoort kleurt vandaag oranje. Na een lange voorbereiding is het vandaag zover. De koning is onderweg, liet hij zojuist via Twitter weten. De eerste koningshuisfans hebben zich al langs de route verzameld. Ook gearriveerd in Amersfoort is de klimaatactiegroep Extinction Rebellion, die zwemvesten de stad in gaat en wil gaan zwemmen. Om 11.00 uur begint koning Willem-Alexander aan zijn wandeling door de binnenstad. Mis niets met ons liveblog.