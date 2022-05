Dit is hoe je moet vlaggen op 4 en 5 mei

Explosief afgegaan bij woning in Amsterdam-Noord, geen gewonden

Bij een woning aan de Diopter in Amsterdam-Noord is vanavond een explosief afgegaan. Een persoon was in het pand aanwezig, diegene is niet gewond geraakt. Wel raakte de voorgevel van een woning beschadigd. De straat werd vrijdagavond ook al opgeschrikt door een explosie, waarschijnlijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk.

1 mei