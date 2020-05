Dit is hoe middelbare scholen hun hoofd breken over de 1,5 meterklas

Carjacking en onschuldi­ge man neergescho­ten: Nederland­se vrouw (25) veroor­zaakt veel paniek na moord

18 mei Een 25-jarige Nederlandse vrouw is gisteravond opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij en een carjacking in Suriname. De vrouw had een woordenwisseling met een Cubaanse man en haalde haar vriend erbij, die vervolgens het vuur opende. De schietpartij mondde uit in een politieachtervolging waarbij uiteindelijk ook iemand door de politie werd neergeschoten.