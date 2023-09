Dit is waarom bijna alle rokers hun peuk op de grond gooien (en dat is een enorm probleem)

onderzoekIedere roker zal het vast eens gedaan hebben: een sigaret doven tegen een verkeerspaal, of uitdrukken in het zand omdat je vrienden ineens een duik in de zee willen nemen. Het is puur menselijk gedrag, en in Nederland ook breed sociaal geaccepteerd, stellen onderzoekers van CE Delft in een studie over het weggooien van sigaretten. Toch is het fenomeen een groot probleem in Nederland, waarschuwen milieuorganisaties .

‘Het is een gewoonte om de sigaret op de grond te gooien zodra deze op is’, valt te lezen in het rapport. ‘Deze gewoonte wordt in stand gehouden omdat ‘iedereen het doet’. Daarnaast blijkt ook dat veel rokers peuken niet beschouwen als zwerfafval.’

Een sigaret weggooien is ‘inderdaad een oude gewoonte die moeilijk te veranderen blijkt’, beaamt Nederland Schoon, de belangrijkste organisatie voor preventie van zwerfafval. ,,Rokers hebben jarenlang geleerd om hun peuk juist niet in de afvalbak te gooien in verband met brandgevaar. Het op de grond gooien van je peuk was jarenlang geaccepteerd gedrag, zelfs bij mensen die nooit ander afval op de grond gooiden”, zegt voorzitter Ingrid Goethart. ,,Mensen vertonen nu eenmaal soms gedrag waarvan bekend is dat het niet goed is voor hunzelf én/of hun (leef)omgeving.”

Opeens stoppen is een illusie

Het gaat dus mis bij bewustwording, én onwetendheid, schetst CE Delft in het rapport. Op verzoek van de overheid onderzocht het bureau welke impact de achtergelaten sigaretten op onze natuur hebben. En wat we eraan kunnen doen. Conclusie: niet veel. Ten eerste: het is een illusie om te denken dat miljoenen rokers opeens zullen stoppen met het weggooien van hun peuk. Ten tweede: de passieve houding van het kabinet belooft weinig goeds voor dit onderwerp. De staatssecretaris durft geen knopen door te hakken en wijst voor een eventueel verbod naar Brussel. Maar: besluitvorming daarover volgt pas ná 2026, nog minimaal drie jaar wachten dus.

Als de roker zijn gedrag niet snel aanpast, zullen miljarden giftige filters van sigaretten nog zeker drie jaar de Nederlandse natuur vervuilen. Pas na 2026 wil Europa dus kijken naar een internationaal verbod op het omstreden filter. Andere maatregelen om het aantal zwerfpeuken te verminderen hebben weinig tot geen effect, blijkt uit onderzoek van bureau CE Delft. ,,Als er voor Nederland geen aparte wetgeving komt, verandert er de komende jaren niets.”

Voor de komende jaren moet de overheid dus vol inzetten op het creëren van bewustwording. De meeste rokers zijn immers niet op de hoogte van de schadelijke gevolgen van de filters die op straat en in de natuur terechtkomen. De indruk bestaat dat peuken biologisch afbreekbaar zijn en dat ze minder schadelijk zijn dan bijvoorbeeld plastic flesjes. Maar dat klopt niet: naast plastic bevatten de filters ‘een cocktail van giftige stoffen’. Deze stoffen verstikken onze wateren, zorgen voor een vroege dood voor allerlei dieren en verspreiden zich door de hele voedselketen.

Vaak speelt het een rol dat men verder dan 17 meter moet lopen voor een prullenbak

Hogere boetes?

Maar als bewustwording op korte termijn niet realistisch is, wat dan wel? Een statiegeldsysteem is volgens CE Delft ‘theoretisch mogelijk’, maar momenteel nergens in de praktijk gebracht. Iets meer dan een kwart van de rokers geeft aan zijn of haar filter te bewaren en in te leveren voor geld. Een algeheel rookverbod op stranden en op festivals dan? Misschien, maar ook hier geldt dat het ‘effect beperkt blijft tot de strandlocaties, en niet direct doorwerkt op andere plekken’, stellen de onderzoekers. Hogere boetes dan, strakker toezicht? Uit gesprekken met gemeenten blijkt dat de capaciteit voor extra handhaving op dit moment ‘niet aanwezig’ is.

Naast onwetendheid speelt ook iets anders een grote rol: het gebrek aan voorzieningen. Rokers vinden het vervelend als er niet een afvalbak of een rookpaal in de buurt is waar ze hun sigaret kunnen deponeren. En staat er een bak in de buurt, dan puilt deze vaak uit van de vele rommel. ‘Vaak speelt het een rol dat men verder dan 17 meter moet lopen voor een prullenbak’, schetsen de onderzoekers.

Hogere accijnzen dan?

Ook andere maatregelen, zoals het verminderen van verkooppunten, het beperken van rookruimtes en het verhogen van accijnzen, lijken weinig soelaas te bieden. Volgens berekeningen van het RIVM dragen deze maatregelen gezamenlijk bij tot een afname van ongeveer 15 procent minder peuken in de natuur. Dit is fors minder dan de beoogde 70 procent.

Een (landelijk) verbod op filters is volgens CE Delft ‘het meest effectieve middel om het aandeel filters in het zwerfafval te verminderen’. Ook hier zitten haken en ogen aan. Niet alleen is de juridische haalbaarheid op landelijk niveau minimaal, ook is het nog de vraag of er binnen de EU draagvlak bestaat voor het invoeren van zo een verbod. ,,We blijven zonder een verbod in dezelfde situatie zitten”, laat CE Delft weten.

Steff van Dreunen (25 uit Rotterdam): ,,Asbakje neem ik overal mee naartoe” Volledig scherm Steff van Dreunen. © AD ,,Ik rook nu zo’n vijf jaar en heb echt een hekel als andere rokers hun peuk op straat gooien. Daarom heb ik altijd een mobiel asbakje bij me. Dat neem ik echt overal mee naartoe. Van jongs af aan leerde mijn moeder al dat ik niets op straat mag gooien. Ik ga dus als roker zeer gepassioneerd om met mijn peuken, haha! Het is slecht en het is een van de meest voorkomende soorten van zwerfafval. Je ziet het ook overal. Op tramhaltes, bij busstations. Er gaat geen zomer voorbij dat ik in ons flat een briefje zie met de mededeling of bewoners alsjeblieft hun peuken bij zich willen houden. Rokers apen elkaar ook na. Omdat iedereen het doet, zal het wel normaal zijn.”

Maurice Wijnans (26 uit Venlo): ,,Een beetje meer bewustwording kan dit probleem al oplossen” Volledig scherm Maurice Wijnans. © AD ,,Of ik wist dat de sigarettenfilters zo schadelijk zijn voor het milieu? Als ik ja zeg, hou ik mezelf voor de gek. Je staat er als roker niet bij stil dat zo’n filter niet afbreekbaar is. Je gooit hem daardoor uit gemakzucht weg wanneer dit kan. Ik probeer er nu zelf beter op de letten. Na het roken probeer ik - ik schat ongeveer 7 op de 10 keer - het filter bij me houden en weg te gooien in een prullenbak, zodat het milieu hiervan bespaard blijft. Een beetje meer bewustwording kan dit probleem al oplossen, denk ik. Dat is nodig, want soms is deze wereld echt een puinzooi.”

