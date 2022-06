Dit is waarom Duitsland géén groot stikstofprobleem heeft

Al elf jaar aan huis gekluis­terd: voor Nico’s begrafenis moest Rico naar beneden worden getakeld

Elf jaar was de 53-jarige Rico niet buiten geweest, maar nu had hij geen keus. Hij moest naar buiten voor de uitvaart van zijn geliefde Nico, die alles voor hem regelde. Rico moet nu alleen verder, zonder Nico, en dat kan niet. De benen van Nico waren zijn benen, hij was zijn hulp.

26 juni