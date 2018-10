Dit is waarom we griep en verkoudheid verwarren

Volgens de griepexpert verschillen griep en verkoudheid van elkaar door onder meer de manier waarop beide virussen toeslaan. ,,Wanneer je met griep besmet bent geraakt kan het zomaar zijn dat je in de ochtend nog aan het werk bent, maar in de middag plots met hoge koorts in je bed ligt'', legt Van Essen uit.



,,Bij verkoudheid begint het vaak met snotteren, misschien lichte verhoging en misselijkheid. Op den duur kan je jezelf door de opstapeling van verschijnselen zo lamlendig gaan voelen dat je in je bed blijft'', legt van Essen uit. Volgens hem lopen de ziektebeelden dan ook erg in elkaar over en is aan de buitenkant niet te zien of iemand nou griep heeft of verkouden is. ,,In beide gevallen is het vervelend, al hoeft een patiënt in het geval van verkoudheid minder bang te zijn voor complicaties.''



Gé Donker zegt dat het aantal meldingen van zieke mensen normaal is voor de tijd van het jaar. ,,Na de schoolvakanties, wanneer alle scholen en crèches open gaan en het weer omslaat, neemt de kans op infectie toe'', legt ze uit. Volgens haar zijn kinderen vatbaarder voor ziektes en steken zij ook sneller volwassen aan die veel met kinderen werken, zoals leraren, ouders en grootouders. Ook zitten mensen in deze tijd van het jaar dichter op elkaar, omdat men meer binnen zit.