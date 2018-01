Dit is waarom zo'n foute waarschuwing als op Hawaii hier niet kan voorkomen

Dat laatste klopte. Er was geen oefening, maar er was ook geen raket onderweg naar de Amerikaanse staat die – op Alaska na - het dichtst bij kernmacht en aartsvijand Noord-Korea ligt. Volgens de autoriteiten op Hawaii werd het bericht verstuurd door een menselijke fout in de bunker waar de veiligheid van de eilanden 24 uur per dag in de gaten wordt gehouden. De sms zou verzonden zijn bij de wisseling van de wacht in de bunker.



Grote vraag: zou zo’n fout ook in Nederland voor kunnen komen? Zouden alle Nederlanders op hetzelfde moment zo’n foutieve, alarmerende boodschap kunnen krijgen, bijvoorbeeld via NL Alert? Die kans is buitengewoon klein, legt woordvoerder Anna Sophia Posthumus van de alarmeringsdienst uit. ,,Een bericht van NL Alert is vrijwel altijd regionaal. Als er bijvoorbeeld ergens een grote brand is, stuurt de betreffende Veiligheidsregio een alert uit naar mobiele telefoons die zich in dat gebied bevinden. Hypothetisch gezien kan een bericht ook naar alle telefoons in Nederland verzonden worden, maar in de praktijk is dat nog nooit gebeurd. Alleen het halfjaarlijkse controlebericht gaat wel naar iedereen in het land.’’