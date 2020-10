Dit is wat hormonen met je doen: de transitie van Kim Verstappen vanaf pil één

Nee. We gaan het niet alleen maar hebben over haar borstvergroting. Over de botox, de fillers, het laseren en haar nieuwe tanden. De transformatie van Kim Verstappen gaat veel verder dan dat. Iedereen ziet haar uiterlijk, en zag het door de hormoonbehandeling veranderen in die twee jaar. ,,Ik kreeg tieten, heupen en een ronder gezicht.” Maar niemand zag de andere, veel zwaardere kant van deze behandeling. ,,Behalve mijn moeder dan.” Want wat doen hormonen nou werkelijk met je? Kim Verstappen gaf deze krant een uniek inkijkje in de transitiewereld. We waren bij de huilbuien, de explosieve woede-uitbarstingen, de zweetaanvallen, de vreetbuien en de twijfels. Altijd die twijfels. ,,Ik had het echt enorm onderschat.”