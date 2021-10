Dit is wat je moeten weten over de (26e) klimaattop in Glasgow, waar ‘later’ deze keer ‘nu’ is

Stel, een hardloper wil de marathon volbrengen binnen vier uur. Alleen, hij is al een eind op streek en in het trage tempo dat hij nu loopt, gaat hij nooit op tijd de finish halen. Dan ziet hij dat het doel is aangescherpt: hij moet al binnen drie uur over de eindstreep komen om nog een te medaille krijgen. Dit, ongeveer, is de situatie waarin de wereld zich bevindt, op de eerste dag van de klimaattop in Glasgow. Alleen gaat het niet om een hardloopmedaille, maar om het leefbaar houden van de planeet.