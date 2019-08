Dit jaar minder schietincidenten bij politie

Webcamaf­per­ser Aydin C. stopt juridisch gevecht in Nederland en wil naar Canada voor zaak Amanda Todd

13:33 Webcamafperser Aydin C. - vooral berucht vanwege de zelfmoord van zijn Canadese slachtoffer Amanda Todd - trekt zijn cassatie tegen zijn veroordeling in Nederland in. Dat bevestigt zijn advocaat Robert Malewicz. C. wil zo snel mogelijk uitgeleverd worden aan Canada voor de rechtszaak over de dood van Amanda. C. zegt namelijk ook in die zaak onschuldig te zijn.