Dit jonge gezin vluchtte uit China vanwege corona, maar is nu weer terug: ‘Restaurants zitten hier vol’

Is dit Ferd Grapper­haus of Michael van Gerwen? Deze filmmaker zit achter de deepfake-vi­deo's van BN’ers

6 januari Minister Ferd Grapperhaus die eruit ligt op het WK Darts? Zien we dat nou goed? Maar hij praat als Michael van Gerwen, hoe kan dat? Sinds dinsdag duiken er filmpjes op het internet op waarin de darter en politicus ogenschijnlijk door elkaar worden gehaald. Het logo 'Diep Nep’ prijkt in de rechterbovenhoek. Oftewel: deepfake. Bob de Jong, maker van de filmpjes, wil laten zien wat er mogelijk is met deze technologie. ,,Politici in een andere context zetten, maakt het juist geestig.”