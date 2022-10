Dit knaagdiertje is het kleinste geheim van Limburg

Peter R. de Vries Foundation looft kwart miljoen uit voor dé tip over al 38 jaar vermiste Germa

De Peter R. de Vries Foundation looft een kwart miljoen euro uit voor de gouden tip die leidt naar de vondst van de al 38 jaar vermiste Germa van den Boom. De mysterieuze verdwijning van de Brabantse scholiere was één van de zaken die de vermoorde misdaadverslaggever decennialang bezighield. De familie is er blij mee. ,,Het is nu of nooit”.

