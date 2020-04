Dit medicijn werkt mogelijk tegen corona: Nederlandse specialisten starten groot onderzoek

Bij veel ernstig zieke coronapatiënten belandt vocht vanuit de bloedvaten in de longen, wat de kans om het virus te overleven ernstig verkleint. Valsartan - een vaak voorgeschreven geneesmiddel tegen hoge bloeddruk dat al sinds 1996 op de markt is - gaat deze vochtophopingen tegen. ,,Nagenoeg alle mensen die nu met corona op de intensive care liggen, kampen met dat probleem. Dit is de belangrijkste complicatie van corona’’, verklaart cardioloog Roland van Kimmenade van het Nijmeegse Radboud UMC. Mocht Valsartan werken dan zou dat een enorme opsteker zijn in de strijd tegen corona. Om hier achter te komen worden komende maanden driehonderdvijfentwintig coronapatiënten behandeld met het medicijn, nog eens driehonderdvijfentwintig patiënten ontvangen een placebo. ,,Er zijn al experimentele onderzoeken waaruit blijkt dat het zou kunnen werken. Zo’n robuuste studie is de enige manier om ook echt aan te tonen of het werkt’’, betoogt de cardioloog.

Schadelijk stofje

Het geneesmiddel weet de bloeddruk te verlagen door een eiwit te blokkeren dat de bloeddruk in de vaten verhoogt. Van Kimmenade: ,,Wij hebben al dertig à veertig jaar ervaring met medicijnen die ervoor zorgen dat de werking van dit schadelijk stofje vermindert. In de cardiologie zorgt dat voor een hoge bloeddruk.‘’ ,,Bij een corona-infectie zie je dat ditzelfde stofje ervoor zorgt dat de bloedvaten in de longen lekken, waardoor er vocht de longblaasjes instroomt’’, vult intensivist Peter de Jager van het Brabantse Jeroen Bosch Ziekenhuis aan.



Aan het grootschalige onderzoek, dat door de Hartstichting en het Netherlands Heart Institute wordt ondersteund, moeten tien tot vijftien ziekenhuizen meedoen. Vanwege het acute belang is gisteren al gestart maar er is nog dringend behoefte aan onderzoeksgeld en centra die meedoen. De eerste deelnemers liggen in het Brabantse Jeroen Bosch Ziekenhuis, één van de eerste ziekenhuizen waar coronapatiënten lagen en die vanaf het begin bij dit project betrokken zijn. De onderzoekers hopen binnen een paar maanden te concluderen of Valsartan werkt en ertoe leidt dat minder coronapatiënten naar de ic hoeven of overlijden.