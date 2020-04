Dit restaurant in Brabant gaat zaterdag alweer open: ‘Dat anderen het niet eerlijk vinden, snap ik‘

Tafels die ver uit elkaar staan, obers die het eten op het puntje van de grote tafels zetten of met een trolley voor komen rijden waar de gast dan zelf het bord van pakt. Zo ziet restaurant Taste! er zaterdag uit, dan wordt er voor eerst weer in de zaak gegeten.



Gisteren ging het grand café Puur ook al open. Weliswaar met slechts de helft van de tafels nog in gebruik, maar toch: mensen kunnen er horeca ervaren.



Hoe dat kan? In de noodverordening is een uitzondering gemaakt voor hotels, die mogen hun eigen gasten van eten voorzien. Ook in het restaurant. ,,Het is zo verschrikkelijk fijn om daar weer gasten te ontvangen", zegt directeur Niek van den Broek. ,,Het geeft energie."