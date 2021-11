Dit weten we tot nu toe over de 'zorgelijke’ omicron-variant van het coronavirus

Een nieuwe variant van het coronavirus, de omicron-variant, zorgt momenteel voor nieuwe reisbeperkingen over de hele wereld. Waarschijnlijk hebben meerdere Nederlanders die vrijdag zijn teruggekomen uit zuidelijk Afrika, waar de mutatie voor het eerst werd ontdekt, de nieuwe coronavariant opgelopen en meegenomen naar Nederland. Dit is wat we tot nu toe weten over de omicron-variant.

Hoe heet de nieuwe variant?

De wetenschappelijke naam van de variant is B.1.1.529. De wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft de variant de naam omicron gegeven, verwijzend naar de Griekse letter ‘o’. Andere varianten werden ook vernoemd naar een letter uit het Griekse alfabet, zoals de beta- en deltavariant.

Waar komt de omicron-variant vandaan?

De variant dook als eerste op in Zuid-Afrika, waar ook de meeste besmettingen met de nieuwe mutatie zijn vastgesteld. Ook in andere Afrikaanse landen als Botswana, Zimbabwe en Namibië werd de variant gesignaleerd.

De Belgische minister van Volksgezondheid maakte vrijdag bekend dat de variant ook in België is opgedoken. Zaterdag meldden ook Engeland, Duitsland en hoogstwaarschijnlijk Nederland besmettingen met de omicron-variant.

De omicron-variant is mogelijk ontstaan in Afrika. Dat kan komen doordat nog niet veel mensen daar zijn gevaccineerd. Wanneer een klein deel van de bevolking antistoffen heeft, kan een nieuwe mutatie makkelijker ontstaan.

Is deze variant gevaarlijk?

De WHO heeft de variant de stempel 'zorgelijk’ gegeven. Uit onderzoek is gebleken dat de omicron-variant besmettelijker is dan andere varianten. Het ECDC, het Europese RIVM, bestempelde omcrin ook als ‘zorgelijk’.

Omicron is de vijfde coronavirusvariant die wordt aangewezen als ‘zorgelijk’. Eerder gebeurde dat met de alfa-, beta-, gamma- en deltavariant. Een woordvoerder van het RIVM erkende dat de variant afwijkt van eerdere vormen. Of mensen er zieker van worden is nog niet bekend.

Zijn de vaccins effectief tegen de omicron-variant?

Of de vaccins effectief zijn tegen de omicron-variant valt nog niet te zeggen. Er is nog te weinig onderzoek gedaan omdat de nieuwe variant nog niet veel voor is gekomen.

Fabrikanten van coronavaccins zoals Moderna en Pfizer hebben gemeld hun vaccin zo snel mogelijk aan te passen aan nieuwe virusvarianten. Vaccins waren eerder al wel effectief tegen bijvoorbeeld de deltavariant.

Over het ziekteverloop van een besmetting met de omicron-variant is nog weinig bekend. Het kan zijn dat mensen er zieker van worden dan van een besmetting met een andere variant, maar het kan ook zo zijn dat mensen er minder ziek van worden.

Hoe wordt verspreiding van het virus gepoogd te stoppen?

Veel landen hebben een vliegverbod ingesteld voor vluchten vanuit zuidelijk Afrika. Het Verenigd Koninkrijk deed dat donderdagavond als eerste. Nederland volgde vrijdagochtend.

Voor Nederlanders die terugkeren uit een land waarvoor het vliegverbod geldt, gelden voorwaarden. Zij moeten zich bijvoorbeeld bij vertrek én aankomst laten testen. Bij thuiskomst moeten ze verplicht in quarantaine. Een deel van de positief geteste Nederlanders die uit Zuid-Afrika terugkwamen, logeert momenteel in een quarantainehotel bij Schiphol. In theorie zou het virus zich tot hen moeten beperken als zij netjes in isolatie blijven. De kans bestaat dat deze mensen andere passagiers al hebben aangestoken. Het virus kan ook uit België of Duitsland overkomen.

Als de omicron-variant vaker in Nederland wordt gevonden, zal deze mutatie uiteindelijk vaker voorkomen dan de deltavariant. Simpelweg omdat deze variant besmettelijker is. In dat geval zullen de meeste mensen die besmet raken de omicron-variant oplopen.

