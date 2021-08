Dit zijn alle coronamaatregelen op een rij

Buren 25-jarige verdachte koffer­moord geschokt en verdrietig: ‘Hij hielp altijd met de boodschap­pen’

10 augustus Buren van de 25-jarige hoofdverdachte in de ‘koffermoord’ zijn geschokt en verdrietig. In de wijk waarin de verdachte woont, rondom de Kapitein Horsmanflat in Zwijndrecht, is slachtoffer Manuel Alvarez opgegroeid. ‘Sommigen kennen de verdachte, hij hielp ze geregeld boodschappen sjouwen. Anderen hadden een nauwe band en goede relatie met het slachtoffer. Er is vooral heel veel emotie.’