Dit zijn de drie populairste kerstpakketten van 2017

Kerstpakketten, ze zijn dit jaar een stuk populairder dan vorig jaar. Zo wist kerstpakketten.nl woensdag te melden. Een kwart meer kerstpakketten zijn er besteld en daarom zijn ze dit jaar twee weken eerder begonnen met inpakken. Maar wat zit er dit jaar in uw kerstpakket? Waarschijnlijk iets met 'mooie bedank woorden' op de verpakking van de gewone toastjes. Of juist een lekkere winter barbecue. In de video de drie populairste pakketten van de grootste leverancier van kerstpakketten.