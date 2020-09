Dit zijn de extra coronamaatregelen van de ‘risicoregio’s’

Zes ‘risicoregio's’ zijn genoodzaakt extra maatregelen te nemen om de opkomst van het coronavirus in te dammen. Zo sluit Amsterdam ’s nachts preventief plekken, zoals parken, af om illegale feesten tegen te gaan, terwijl Rotterdam extra gaat controleren op naleving van de coronaregels. In dit artikel lees je welke extra coronamaatregelen de grote steden vanavond hebben genomen.

Amsterdam

Om het toenemende aantal illegale feesten in de stad tegen te gaan, worden plekken zoals parken ’s nachts preventief afgesloten. Om welke groengebieden het gaat, wordt nog bepaald. De gemeente gaat publieke gebouwen zoals bibliotheken, stadsdeelkantoren en zwembaden op bepaalde tijdstippen alleen openstellen voor ouderen en mensen met een verminderde gezondheid. Aan winkels en musea wordt gevraagd dat ook te doen.

De coronapreventieteams van de GGD en de gemeente zullen preventiepakketten op maat verzorgen voor plekken waar veel besmettingen plaatsvinden, zoals scholen, horeca en studentenverenigingen. Ook gaan zij in gesprek met deze doelgroepen.

Handhavers en politieagenten blijven gerichte controles uitvoeren op plekken waar mensen samenkomen, zoals feest- en zaallocaties, cafés, restaurants en sportkantines. Eerder bleek namelijk dat een aantal Amsterdamse clubs bewust de regels aan hun laars lapten.

Eerder werd al bekend dat in alle regio’s met het label ‘zorgelijk’, waaronder Amsterdam-Amstelland, de horeca de sluitingstijd moet aanpassen. Vanaf 00.00 uur mag niemand meer naar binnen en om 01.00 uur moeten de gelegenheden sluiten.

Rotterdam

Rotterdam laat weten voortaan strenger te controleren op de naleving van de coronaregels. In het bijzonder worden feestzalen, sportaccommodaties en studentensociëteiten genoemd door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Ook in Rotterdam komt er vanaf zondag, zowel binnen als buiten, een verbod op groepen van meer dan 50 personen.

Strengere controles in Rotterdam zijn ook van toepassing op de horeca. De ‘inlooptijd’ van café’s en restaurants wordt teruggebracht tot twaalf uur ’s nachts, om één uur ’s nachts moet alle horeca de deuren sluiten. Een uurtje eerder dan normaal, want de meeste Rotterdamse kroegen zijn in het weekend tot twee uur ’s nachts open.

Verder gaan de gemeentes ‘het gesprek aan’ met verschillende groepen waar de besmettingen sterk stijgen, zoals studenten, migrantengroepen. Ook werkgevers en supermarkten worden aangesproken om de coronaregels na te leven. Aboutaleb heeft vrijdag al met studenten gesproken.

Haarlem

In Haarlem en omgeving worden illegale feesten tegengegaan door gebieden aan te wijzen waar ‘s nachts geen mensen aanwezig mogen zijn. Dat is een van de maatregelen waarmee de Veiligheidsregio Kennemerland verspreiding van het coronavirus de kop in wil drukken.

Bij extra maatregelen kijkt Kennemerland ook naar scholen en zorginstellingen, omdat daar de besmettingen oplopen, net als bij sportverenigingen. Volgens de GGD vinden veel besmettingen in de regio plaats onder jongeren, in huiselijke kring en op het werk.

Utrecht

De Veiligheidsregio Utrecht wil dat onder meer studentenverenigingen en sportclubs zelf met een plan van aanpak komen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Waarnemend burgemeester Peter den Oudsten heeft dat met ze afgesproken. Ook aan andere organisaties en instellingen waar veel jongeren samenkomen, heeft Den Oudsten dat gevraagd.

,,De cijfers lopen nu zo snel op dat er iets moet gebeuren om het tij te keren. Het valt op dat vooral bepaalde groepen jongeren zich minder goed aan de coronamaatregelen houden, waardoor het risico dat zij kwetsbare personen besmetten snel toeneemt. Tegelijk zie ik ook hoe moeilijk het is om vol te houden. Zeker als je niet weet hoelang het nog duurt, je onzeker bent over studie, baan en toekomst en je beperkt wordt in je dagelijkse bewegingsvrijheid. Dit raakt ons allemaal”, aldus Den Oudsten.

,,We gaan met mensen in gesprek om te horen wat zij nodig hebben en wat zij en wij kunnen doen. Maar feit blijft dat we, om te voorkomen dat we straks voor nog lastiger besluiten komen te staan, nu moeten volhouden en onze verantwoordelijkheid nemen. Alleen samen kunnen we verdere verspreiding van het coronavirus voorkomen.”

Den Haag

In regio Den Haag gaat de Veiligheidsregio de kwetsbare groepen extra beschermen en de communicatie strakker richten op doelgroepen waar besmettingen plaatsvinden

De veiligheidsregio zet verder extra in op het naleven van de ‘basisregels’ in onder meer winkels, sportkantines en horeca, zoals het desinfecteren van de handen bij binnenkomst en 1,5 meter afstand houden.

De Veiligheidsregio Hollands Midden neemt geen extra maatregelen, zegt burgemeester Henri Lenferink van Leiden, de voorzitter van de Veiligheidsregio. ,,De meeste besmettingen vinden plaats achter de voordeur, daar kunnen wij niet ingrijpen’, zegt Lenferink tegen Omroep West.

Veiligheidsberaad

Dat er extra maatregelen komen in de regio’s waar het aantal coronabesmettingen is toegenomen, is begrijpelijk, meldt het Veiligheidsberaad. Volgens het samenwerkingsverband van de 25 veiligheidsregio’s blijkt uit het bron- en contactonderzoek van de GGD dat nieuwe besmettingen zich relatief veel onder jongeren voordoen en dat - naast de thuissituatie - steeds vaker het werk en de horeca als plaatsen van besmetting worden gemeld.

,,Het is logisch om in te grijpen in de regio’s waar het virus het meeste voorkomt en in die situaties waarin het virus zich het snelst verspreidt”, aldus Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad. “Er zijn steeds gerichte maatregelen nodig, daar waar het virus zich het snelst verspreidt. Met lokaal en regionaal maatwerk hopen we landelijke maatregelen te voorkomen. De komende tijd zullen we heel gericht maatregelen in moeten zetten op de clusters van besmettingen die we zien ontstaan.”

Volledig scherm © Hollandse Hoogte / ANP