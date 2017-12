Dit zijn de mooiste kersthuizen van Nederland

Ook het huis van Daniëlle, man Henk, zoon Fabyan en dochter Ginger van Soeren aan de Noordewierweg in Amersfoort is één grote kerstoase. Gelukkig hadden ze net meubels verkocht, waardoor er plaats was om de kerstslee met rendieren neer te zetten in de woonkamer. ,,Onze zolder staat tot de nok toe vol. We wisselen elk jaar de spullen af."



De witte kerstboom met gekleurde lampjes en ballen is 2,10 meter hoog. Bovenop staat een grote engel. Henk: ,,Pas sinds we kinderen hebben, leven we ons zo uit met de kerst. Dit jaar hebben ze geholpen met het optuigen van de boom."



Morgen om 8 uur 's ochtends staat Daniëlle in de startblokken bij de tuincentrum Eurofleur om koopjes te jagen. Ook Marktplaats is een favoriete plek om kerstspulletjes te scoren. ,,Ik hou van de ouderwetse kleuren. Zo mooi als vroeger maken ze het nu niet meer. Ik heb ook veel spullen van mijn schoonmoeder gekregen, die ook gek is van kerst."



Het stel is zo vol van de kerst dat ze drie jaar geleden elkaar op 18 december het jawoord gaven in het rood/zwart. ,,Het was fantastisch, alles was in de kerstsfeer."



Na het koopjesjagen op 27 december is Daniëlle er wel klaar mee. ,,Dan wil ik alles mijn huis uit en netjes weer opgeruimd hebben." Man Henk denkt daar anders over. De deurbel blijft wat hem betreft tot in januari vrolijk Jingle Bells spelen.