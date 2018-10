Dit zijn - volgens sommigen - de engste plekken van Nederland

Nederland is vandaag in de ban van Halloween. Door het hele land heen proberen mensen elkaar met bijzondere kostuums en enge versieringen de stuipen op het lijf te jagen. Maar in deze gebouwen in Nederland spookt het 365 dagen per jaar. Volgens sommige verhalen althans.

Gevangenis Gravensteen (Zierikzee)

De oudste gevangenis van Zeeland, gebouwd in 1365 en volledig gerestaureerd in 1524. In dit bijzondere gebouw in Zierikzee werden een aantal van de grootste criminelen van Zeeland opgesloten, een aantal van hen in afwachting van de doodstraf. Sommigen hebben volgens de verhalen besloten hier nog even te blijven, om te spoken welteverstaan. Zo zouden er schaduwen en schimmen zijn waargenomen en is er onbestemd gebrom gehoord. Heel goed zijn ze hier blijkbaar niet in. Op de begane grond van Gravensteen huist al jaren een Wereldwinkel, de etages erboven zijn te bezichtigen tijdens rondleidingen.

Volledig scherm De voormalige gevangenis Gravensteen © Dirkjan Gjeltema

Kasteel Waardenburg (Waardenburg)

Het was in dit Gelderse kasteel dat dokter Faust in de zestiende eeuw volgens de verhalen een pact sloot met de duivel, nadat het hem niet was gelukt de steen der wijzen te maken. Zeven jaar kreeg Faust alles wat hij maar wilde, daarna was zijn ziel voor de duivel. En zo geschiedde. Na zeven jaar kwam de duivel Faust halen, en sleurde hem aan zijn haren door het traliewerk heen naar buiten. De bloedsporen zijn nog altijd zichtbaar.

Volledig scherm Kasteel Waardenburg © COR DE KOCK

Forteiland IJmuiden (IJmuiden)

In de monding van het Noordzeekanaal, bij IJmuiden, ligt een forteiland. Ooit gebouwd om Nederland te beschermen, iets waar de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog dankbaar gebruik van maakten. Nadien raakte het in verval, maar het is nog altijd te bezoeken. Een aanrader voor de liefhebber van spookverhalen. Al decennia doen verhalen de ronde over bewegende lichtvlekken en lichtbollen, raadselachtige stemmen en voetstappen na sluitingstijd en bezoekers die plots verstijven van schrik. Betreden op eigen risico.

Volledig scherm Forteiland IJmuiden

Landgoed Duin en Kruidberg (Santpoort-Noord)

Net onder IJmuiden ligt het landgoed Duin en Kruidberg. Een schitterend landhuis in een idyllische omgeving. Er is slechts één probleem: er waart een geest rond. Grootondernemer en politicus Jacob Theodoor Cremer, die het huis begin vorige eeuw liet bouwen, nam bedienden mee vanuit Indonesië om op het landgoed te werken. Met hen reisde de geest mee van een man die door één van de personeelsleden van Cremer was gedood. Pas wanneer de moordenaar gestraft was, zou hij rust vinden. Na hem een tijdje lastig gevallen te hebben, kwam de geest er echter achter dat zijn doelwit onschuldig was. Vol berouw besloot hij bezoekers van het landgoed vanaf dat moment juist een veilig gevoel te geven. Wel zo prettig, want tegenwoordig is Duin en Kruidberg een hotel.

Volledig scherm Duin en Kruidberg © ADN Beeldredactie

Huis Binnenveld – Huissen

Het beroemdste spookhuis van Nederland, vooral ook dankzij zijn bewoners: positiviteitsgoeroe Emile Ratelband en televisiepersoonlijkheid Johan Vlemmix. Tal van nare verhalen doen de ronde over het vierhonderd jaar oude Huis Binnenveld in het Gelderse Huissen. Een vrouw die zichzelf heeft opgehangen, soldaten die er sneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dus barst het er nu van de spoken. In het watertje voor het landhuis leven witte wieven, in het gebouw zelf waren geesten rond. Genoeg reden voor de toenmalige echtgenote van Ratelband om er niet te willen wonen, waardoor Vlemmix het in 2008 overnam. Die maakte er een spookhotel van, maar was het oude pand ook al snel weer zat. Wonder boven wonder is hij erin geslaagd het te verkopen. Al waren omwonenden minder verbaasd. De vreemde geluiden vanuit het huis werden volgens hen veroorzaakt door vogels die in de schoorsteenpijp nestelden.