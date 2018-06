Djeno (21) ontsnapte aan dodelijke spookrijder op A16

Omstreden oud-imam Haselhoef (49) overleden na au­to-ongeluk

18:38 De voormalig imam Abdullah Haselhoef is gisteren op 49-jarige leeftijd overleden. Haselhoef, die in 2001 na de aanslag op de Twin Towers in New York bekend werd als spreekbuis van moslims in Nederland, kwam om het leven bij een auto-ongeluk.