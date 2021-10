Dna op vuurwapens aangetroffen, schutter na moord op De Vries: 'Alles ok’

Toch zei E. in eerste instantie dat het ‘niet zijn auto’ was, en dat hij G. niet kende. Maar de officier vertelt over camerabeelden, waarop te zien is hoe E. al eerder in de omgeving rondkijkt en ook Peter R. de Vries in de gaten houdt. ,,Er is wat ons betreft geen enkele twijfel dat E. een voorverkenning verrichte.” Uit gesprekken die E. uit de gevangenis met zijn vriendin voerde, blijkt hoe hij via haar een alibi probeerde te regelen, voor die 28ste juni waarop hij de voorverkenning zou hebben uitgevoerd. Maar zelf wast E. zijn handen in onschuld, terwijl G. zwijgt. ,,Ik heb niemand doodgemaakt, ik had geen wapens in bezit. Ik kreeg de dag van tevoren informatie waar ik naartoe moest.” Hij moest alleen iemand naar Amsterdam brengen, voor een ontmoeting. ,,Degene die ik bracht zei: ‘Je hoeft je geen zorgen te maken’.”



Terwijl hij rondreed - naar eigen zeggen zoekend naar een parkeerplaats - zag hij G. aan komen rennen. ,,Is alles oké,” vroeg E. toen G. instapte. ,,Ja,” was het antwoord, en daar reden ze weg. Even later zag E. een politieauto achter zich rijden - waarom wist hij niet. Toen hij G. vertelde dat hij moest stoppen, zou die weer ‘Oke’ gezegd hebben. In de auto trof de politie later ook brandstof aan, om de vluchtauto in vlammen op te laten gaan, zoals bij andere liquidaties daadwerkelijk gebeurd is. In de achterbak lag een pistoolmitrailleur met dna van beide verdachten, net als een omgebouwd alarmpistool. Dat laatste wapen werd bij de aanslag gebruikt.