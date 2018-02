Docent die leerlingen verleidde tot seks in ruil voor hogere cijfers moet snel behandeld worden

Drie leerlingen van het Heerbeeck College in Best meldden medio vorig jaar dat hun leraar, en mentor, verregaande vragen en verzoeken had gedaan. Zelf ontkent Daan V., hij stuurde de berichten maar dat was om te kijken hoe ver zijn leerlingen gingen, om ze te wijzen op de gevaren van internet. Dat was alles. De rechtbank ziet dat in ieder geval voor het oog er wel degelijk is geprobeerd jongeren te verleiden tot ontucht.