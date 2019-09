Docent ontslagen om dickpics in brugklas op GKC Winterswijk

Onduidelijk is of het foto’s van zijn eigen geslachtsdeel waren.

Rector Sjef Lommen van het GKC zegt dat na het incident de veiligheid van de leerlingen op school niet gegarandeerd kan worden bij de docent. ,,Daarom is besloten afscheid te nemen van hem”, zegt Lommen. ,,De ouders van alle leerlingen hebben een brief gekregen waarin dat staat.”

Vertrouwen beschaamd

De docent werkte volgens rector Lommen al zo’n tien jaar op de Winterswijkse middelbare school en was van onbesproken gedrag. Dat is echter geen reden hem op termijn te laten terugkeren. ,,De docent heeft de integriteitscode van de school overtreden en het vertrouwen beschaamd. Dat had niet mogen gebeuren. Wij staan voor de veiligheid van onze leerlingen en ouders moeten daar op kunnen vertrouwen”, zegt Lommen.

Welk vak de docent gaf en welke leeftijd hij had laat Lommen in het midden, vanwege de privacy van de man. ,,Dit signaal is duidelijk genoeg en daar laten we het bij.”