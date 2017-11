Docenten doorstaan menstruatiepijn met zweet op het voorhoofd

Het gezicht van Mark Koren trekt samen in een pijnlijke grimas. Hij ondergaat een menstruatie-challenge en als man is dat even wennen. Het liefst zou hij twee handen aan zijn buik zetten om de krampen een beetje op de vangen. Maar in plaats daarvan moet hij zeker honderd leerlingen uitleggen hoe de menstruatiecyclus in zijn werk gaat. Dat valt niet mee. Lees het volledige verslag hier.