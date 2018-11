Docenten voelen zich steeds minder veilig op school

Vooral docenten op de praktische vmbo-scholen (vmbo basis en kader) zeggen bovengemiddeld vaak incidenten mee te maken. Dat blijkt uit een representatief onderzoek naar sociale veiligheid, dat is uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies en deze krant onder ruim 1100 docenten.



Ook diefstal komt geregeld voor: 63 procent van de vmbo-leraren heeft te maken gehad met een stelende leerling, tegenover 38 procent op een havo/vwo-school. En docenten zeggen dat er meer leerlingen met wapens op een vmbo-school rondlopen dan op een havo/vwo-school (22 tegen 6 procent). Vmbo-leraren worden ook vaker geconfronteerd met scholieren die drugs in of rondom school verhandelen (40 tegen 23 procent).



Leerlingen die stoned zijn, zitten daarentegen in alle schooltypen in de klassen. ,,Eens in de zoveel tijd moeten we de wijk in lopen en leerlingen opzoeken. Tijdens de pauzes staan ze hasj te roken’’, zegt docent Gerhard, die lesgeeft op een havo/vwo-school in de Randstad. Het is onduidelijk of de aantallen toenemen, omdat er geen vergelijkend onderzoek beschikbaar is.