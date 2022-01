Dochter Desmond Tutu is predikant in Nederland: ‘Goed dat ik weer aan de slag kan’

Het verdriet bij Mpho Tutu-Van Furth (58) om het gemis van haar vader is een maand na zijn overlijden volop voelbaar. Tijdens het interview bij haar thuis in Amstelveen dwalen haar gedachten een paar keer af naar de man die wereldberoemd werd als eerste zwarte aartsbisschop van de Anglicaanse Kerk in Kaapstad, maar bovenal om zijn strijd tegen apartheid in Zuid-Afrika. Leah Tutu, de moeder van Mpho (spreek uit: M-po) nam zondagmorgen 26 december 2021 via FaceTime contact op met haar dochter om te melden dat haar vader een zeer slechte nacht had gehad. ,,Hij kon niet meer praten, maar ik zag aan het trillen van zijn oogleden dat hij me wel hoorde. Dat was een intens moment. Tien minuten later is hij overleden.’’