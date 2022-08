Dode (52) bij schietpartij in woning in Den Bosch, verdachte (56) ook overleden

Een 52-jarige man uit Den Bosch is zondagochtend om het leven gekomen bij een schietpartij in zijn woning aan de Vierde Haren. In de loop van de dag kon de politie een 56-jarige- verdachte aanhouden in Berlicum, die later op de dag ook overleed.

Bij de inval van het arrestatieteam in de woning van de verdachte aan de Pastoor van den Boomstraat bleek deze ernstig gewond te zijn. Uren later maakte de politie bekend dat de verdachte was overleden. De politie kon verder niks zeggen over de relatie tussen slachtoffer en verdachte.

Even na half 12 zondagochtend maakte de politie melding van de schietpartij in de wijk die grenst aan de Bruistensingel. Twee ambulances die waren gealarmeerd, konden terug naar hun post. Dat er een groot aantal eenheden van de politie achterbleef maakte al duidelijk dat er iets ernstigs aan de hand was.

Sporenonderzoek

Wat precies, bleef urenlang onduidelijk. De omgeving van de woning werd direct afgezet met linten en al snel kwamen er rechercheurs van de Forensische Opsporing om de woning en de omgeving ervan op sporen te onderzoeken. De politie liet daarna een PD-unit komen, een mobiel kantoor voor op de plaats van een misdrijf.

Urenlang was onduidelijk of er één of meer slachtoffers in de woning lagen, maar dat bleek uiteindelijk om één man te gaan, de bewoner van het huis. De politie haalde aan het begin van de middag de hond van het slachtoffer uit de woning.

Een goede vriend van het slachtoffer kwam onthutst naar de Vierde Haren toen hij op internet had gezien waar het drama zich afspeelde. Hij kon zich niet voorstellen waarom het slachtoffer dit was overkomen. ,,Ik ken hem al jaren, ben afgelopen week nog een bakkie bij hem wezen doen.”

Bij de woning van de verdachte in Berlicum stonden rond 17.45 nog enkele ambulances. De politie meldt geen mededelingen meer te doen.



