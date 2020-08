Dode baby gevonden in huis Amsterdam, arrestatieteam pakt verwarde vrouw op

rechtszaak mondkapjes / video ‘Enige rechtvaar­di­ging voor mondkapje is een ramp, maar ziekenhui­zen zijn leeg’

16:36 De rechter in Amsterdam doet woensdag uitspraak in de rechtszaak over de mondkapjesplicht in de hoofdstad. Het kort geding tegen de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland diende vanmorgen en is aangespannen door centrumbewoner en cultureel ondernemer Ab Gietelink. Protestgroep Viruswaarheid heeft zich bij hem aangesloten. ,,Mondkapjes zijn in sommige gevallen zelfs misdadig.”