Dode bij uitslaande woningbrand in Dongen, meerdere gewonden

UpdateBij een grote woningbrand in Dongen is zaterdagnacht één persoon om het leven gekomen. Meerdere andere personen zijn gewond geraakt. Eén bewoner van het huis in de Kardinaal van Rossumstraat is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer kreeg rond 04.45 uur een melding binnen van de grote, uitslaande woningbrand. Met vier tankautospuiten blusten brandweerlieden de brand. Daar werden volgens de Veiligheidsregio ook drones bij ingezet. Eén vrouw die in het huis woont wordt nog vermist. Het is niet bekend of dit het overleden slachtoffer is.



Een officier van de brandweer meldt dat het huis wordt bewoond door arbeidsmigranten. Volgens hem zou het pand een week geleden nog door de gemeente gekeurd zijn. Toen bleek de veiligheid van de woning in orde. In het gebouw zit ook een motorzaak.

Buurtbewoners opgevangen

Naast de bewoners van de brandende woning vluchtten ook verschillende buren hun huizen uit. Een overbuurman ving de buurtbewoners samen met hulpverleners op. Met een ladder hielp de buurman een vrouw van de dakrand af. De vrouw dreigde te springen om te vluchten voor de rook.

De bewoners van de getroffen woning en directe buren worden nog op een andere plek opgevangen. Andere omwonenden konden rond 08.00 uur weer terug naar huis. De brand was rond 11.25 uur uit, na uren blussen.

Achterzijde ingestort

De achterzijde van de woning is ingestort, waardoor brandweerlieden het pand niet in kunnen. Door gaten in het dak te maken kon de brandweer het vuur van buitenaf blussen. Volgens een woordvoerster van de Veiligheidsregio woedde de brand later op de ochtend waarschijnlijk vooral op zolder.

De bewoners van het brandende huis krijgen psychische hulp. De politie en brandweer doen onderzoek naar de brand.

Vijf slachtoffers krijgen psychische hulp. De politie doet onderzoek naar de brand.

© MaRicMedia / Jeroen Stuve

