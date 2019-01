Dode bij woningbrand in Axel, mogelijk brandstichting

De brandweer ontdekte meerdere brandhaarden in het huis, wat op brandstichting zou kunnen wijzen. Vanwege het sporenonderzoek van de recherche is de woning en de omgeving afgezet als plaats delict. Ook is begonnen met het horen van enkele getuigen. In het verleden is meerdere keren een hennepkwekerij in het huis gevonden. Nu is niks gevonden. Een opsporingsambtenaar constateerde dat er sprake is van diefstal van stroom, ondanks het feit dat het pand eerder van het elektriciteitsnet was afgesloten.