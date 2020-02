Dode en drie gewonden door steekpartij in Alphen aan den Rijn

grimmige sfeer Carnavals­or­ga­ni­sa­tie boos op politie na escalatie: 'Onschuldi­ge vrouw met wapenstok geslagen’

22 februari Een carnavalsfeest in het plaatsje Oudewater bij Gouda is vanavond volledig uit de hand gelopen. Tientallen mensen gingen buiten een café met elkaar op de vuist nadat er een ruit werd ingeslagen. De politie hield drie relschoppers aan en adviseerde inwoners tijdelijk niet in de buurt van de straat te komen. De carnavalsorganisatie baalt stevig van de situatie, maar vindt dat de politie veel te heftig heeft opgetreden.