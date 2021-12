Dode en gewonde bij ongeval met meerdere vrachtwagens op A28 bij Zuidwolde

Drie Limburgse pluimveebe­drij­ven geruimd vanwege vogelgriep

Bij kalkoenen op een pluimveebedrijf in Ysselsteyn in Limburg is vogelgriep vastgesteld. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen worden zo’n 24.000 kalkoenen geruimd. Twee andere pluimveebedrijven met in totaal 40.000 dieren worden preventief geruimd, omdat personeel van het besmette bedrijf ook daar werkzaam is.

