Dode gevonden bij Breskens, mogelijk vermiste zwemmer

Oud-kerk­lid Jacob is 71 als hij uit de kast komt: ‘Voor veel mensen lig ik eruit’

8:46 De streng-christelijk opgevoede Jacob Diederiks is al 71 als hij uit de kast komt. De Emmeloorder is nog steeds samen met zijn vrouw Paulien. Maar naar de kerk gaat hij niet meer. ,,Ik zat opgesloten in mijn leven.”