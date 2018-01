Dode gevonden in woning na mislukte vluchtpoging

videoBij een politie-inval in Breda zijn vanmorgen twee mensen gewond geraakt. Het duo probeerde te vluchten en sprong vanaf het balkon op de vierde etage naar beneden. In de woning vond de politie een dode man. Het is niet bekend of de man door een misdrijf om het leven is gebracht.

Even voor 06.00 uur wilde de politie een automobilist controleren. Toen de politie de auto benaderde ging die er als een haas vandoor. De bestuurder parkeerde verderop de auto. De twee inzittenden vluchtten daarna een woning op de vierde etage in de flat aan de Roeselarestraat in.



Bij de controle van de auto waarin de twee reden werden vuurwapens aangetroffen. Daarop wordt het arrestatieteam opgeroepen die een inval deed in de flat.

Volledig scherm Roeselarestraat, Breda. © Perry Roovers / MaRicMedia

Trauma-arts

Tijdens de inval sprongen de twee verdachten over de rand van het balkon op de vierde verdieping om aan een arrestatie te ontkomen. Beide mannen raakten daarbij gewond. Een van de twee kwam op een lantaarnpaal terecht. Een persoon is in de ambulance behandeld, de andere werd behandeld door een trauma-arts.

Het flatgebouw en omliggende straten zijn afgezet door de politie. De politie vond in de woning een dode man. Hoe lang het ontzielde lichaam er lag, is niet bekend. ,,Niet lang in ieder geval", meldt een woordvoerder. Over de leeftijd kan hij niets zeggen. Volgens de politie zijn er in de woning mogelijk wapens aanwezig.