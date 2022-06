Dode gevonden op Singel in Amsterdam, misdrijf vermoed

Op het Singel in het centrum van Amsterdam is een dode gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Een woordvoerder kan nog niet zeggen of het gaat om een man of een vrouw.

Het lichaam werd rond half vier vanochtend gevonden aan het begin van de gracht. Er werden meerdere ambulances opgeroepen en een traumahelikopter, maar de hulp mocht niet baten. Hoe de persoon om het leven is gekomen, wordt onderzocht. De straat is aan de oneven kant afgezet en de Forensische Opsporing doet onderzoek. Ook zijn duikers ter plaatse die in het water van het Singel waarschijnlijk op zoek zijn naar het moordwapen.

Een buurtbewoner zegt dat de bloedende man vannacht het portiek van een huis in is gevallen en daar in een benarde positie lag. Toen de politie en ambulance kwamen, zouden ze de kelder van het huis hebben opengebroken. Zo kon de man in het huis gereanimeerd worden. In het huis zou de man vervolgens overleden zijn.

,,Er lag een man bloedend op straat”, zegt een bewoner. ,,Tegen het huis aan.” Zij hoorde vannacht hoe 112 werd gebeld. Een andere buurtbewoner, die net onder de douche vandaan komt, zegt niets mee te hebben gekregen van het voorval. De afzetting begint direct naast zijn huis. Rond vier uur ‘s nachts werd er door de politie bij hem aangebeld met de vraag of hij iets gezien had.

Afzetting

Een buurtbewoner die aan de overkant woont, hoorde een hond blaffen om 03.30 uur in de nacht. Hij lag nog in bed. ,,Ik hoorde hem tekeergaan. Ik vroeg me af waarom niemand op hem lette.” Hij hoorde vervolgens driemaal een geluid dat ‘leek op een heimachine’. Vervolgens hoorde hij om 03.45 uur sirenes. Er was meteen een grote politie- en ambulancemacht aanwezig. De politie heeft tegen de buurtbewoner gezegd dat het slachtoffer niet uit de buurt afkomstig is. ,,Het is hier over het algemeen erg veilig, ondanks dat je midden in het centrum zit”, zegt hij.

Veel Amsterdammers die naar hun werk of andere verplichtingen moeten, balen van de afzetting en gaan in discussie met de politie. ,,Ik heb al honderd keer een discussie gehad vanochtend”, zegt een agente. Daarom hangt ze een tweede lint op. ,,Ik ben al uitgescholden voor van alles.” Een minuut nadat ze dit vertelt, loopt een man van middelbare leeftijd, met zijn fiets aan de hand, onder het lint door. Hij negeert de politieagente die hem maant te stoppen. ,,Ik moet hier zijn”, zegt hij. Uiteindelijk loopt hij pas terug nadat de agente dreigt hem aan te houden.

,,Waarom is het afgezet?” vraagt de man zich af. De agente: ,,Meneer, u denkt toch niet dat ik hier sta omdat iemand zweetvoeten heeft?”