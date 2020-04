Dode hond met ingeslagen kop gedumpt in kanaal Middelburg: ‘Vreselijk dat iemand zoiets doet’

Over de identiteit van de hond is weinig bekend en de eigenaar heeft zich nog niet gemeld. Lichtenberg: ,,Uit onze gegevens blijkt dat de hond is gechipt in Terneuzen na 21 juni 2018, maar de chip is niet geregistreerd. Om het onderzoek van de politie niet te dwarsbomen hebben we een paar dagen gewacht met een oproep op Facebook. Nu de politie niet verder komt, hebben we dat vandaag alsnog gedaan.”



Lichtenberg wil weten wie een grijs met witte terriër mist of dat iemand vermoedt van wie de gevonden hond kan zijn. ,,Misschien kennen mensen iemand die zo’n stafford had en het dier nu al een tijdje niet meer hebben gezien.”



Wie meer weet, wordt verzocht zich te melden via informatie@dierenwelzijnwalcheren.nl