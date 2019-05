Dode in Scheveningse Bosjes in Den Haag, politie houdt rekening met misdrijf

Overal in Gelderland nog donkere sporen WO II aanwezig: 200 locaties in kaart

18:48 Onderzoeker Machlien Vlasblom dook een jaar lang de archieven in en verdiepte zich in wat zich tijdens de bezetting in Gelderland heeft afgespeeld. Uiteindelijk bracht ze 200 locaties ‘beladen erfgoed’ in kaart. Ze vond onder andere bunkers, SS-opleidingscentra, huizen waar nazi-kopstukken woonden en strafgevangenissen. ,,Ik kan niet meer door de provincie rijden zonder overal nazi-erfgoed te zien.”