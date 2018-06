Dode in Scheveningse haven door aanvaring tussen twee boten

Wat een fantastische dag voor de jonge opvarenden moest worden eindigde begin van de avond in een spookscenario. Volgens een 22-jarige getuige werd een RIB-boot (een snelle boot voor rondvaarten op zee) overvaren door een jacht.



,,We kwamen aan in de haven, maar op de plek waar wij zouden aanleggen, lag op dat moment een ander schip, de Minerva’’, zegt een vrouw die aan boord was van tallschip De Eendracht die met 70 zieke kinderen die dag een tocht had gemaakt van Vlaardingen naar Scheveningen. ,,De Minerva moest een naar achteren varen, maar had een aantal bootjes in de blinde hoek. Er was ook geen communicatie tussen de schepen. Door de manoeuvre veranderde het achtergelegen jacht van plaats en die is vervolgens over de RIB-boot met vijf inzittenden gevaren. Het ongeluk was een aaneenschakeling van zeer ongelukkige gebeurtenissen.’’