Dode man (48) in Geldrop werkte én woonde waarschijnlijk in drugslab

Volgens Baks leek het of de man nog leefde toen hij hem aantrof. ,,Ik meende zijn borstkas te zien bewegen", aldus Baks. ,,Ik heb daarom ook niet het alarmnummer van de politie gebeld maar 0900." De man lag op straat, zonder zichtbare sporen van geweld, aldus de krantenbezorger. ,,Zijn broek hing op zijn enkels. Het leek erop of hij had staan plassen en daarbij was gevallen, misschien wel door een teveel aan drank of drugs. Ik ben BHV'er en heb er direct een collega bij gehaald om de man eventueel te kunnen helpen, maar vermoedelijk was hij toen al overleden. Hij zag heel grauw."

Drugslab

De politie onderzoekt wat er gebeurd is en roept mensen die iets verdachts hebben gezien op om te reageren. De omgeving, op steenworp afstand van de Gamma, is ruim afgezet met rood-wit lint.



Het slachtoffer blijkt een man van 48 zonder geregistreerde woon- of verblijfplaats. In de garagebox vond de politie een slaapplek en andere sporen, waaruit bleek dat de man al enkele weken in de garagebox verbleef.



De politie denkt dat de man bezig was met het maken van grondstof voor synthetische drugs, een tussenstap in het productieproces. Daar ging vanochtend waarschijnlijk iets mis, waardoor de man onwel werd. Hij slaagde er nog in om naar buiten te gaan, maar viel vlakbij de garagebox neer.



In de garage vond de politie al snel tientallen jerrycans met chemicaliën, waarschijnlijk afval of grondstof voor het maken van drugs. Die worden nog onderzocht en opgeruimd door de Landelijke Faciliteit Ontmanteling (LFO).



Volgens een politiewoordvoerder is er niets ontploft in de garagebox. Wat er wel is misgegaan wordt onderzocht.