Dode man gevonden na zoektocht in water bij Moerdijkbrug

Dat bevestigt ook de politie. Het is nog niet bekend hoe de auto in het water van het Hollandsch Diep belandde. ,,De hulpdiensten werden rond 04.00 uur gealarmeerd toen een auto aan de Zwaluwsedijk bij Moerdijk in het water werd gevonden. Na het aantreffen van het stoffelijk overschot doen wij onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer en de oorzaak van het ongeval.”



Een woordvoerder van de politie geeft aan dat de familie van het slachtoffer in kennis zal worden gesteld. Daarna volgt meer informatie. Het voertuig is in de loop van de ochtend uit het water getakeld en geborgen. Het onderzoek ter plaatse is afgerond. Medewerkers van technische en tactische opsporing, de Landelijke Eenheid en Rijkswaterstaat werkten hieraan mee.