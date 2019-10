Dode man in Purmerend is slachtoffer van geweldsmisdrijf

Update Verdachte van dood moeder en baby in Diemen is net gestopte pensioen­des­kun­di­ge

17:14 De 48-jarige man die vastzit voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van een vrouw en een pasgeboren baby in Diemen, is pensioendeskundige Dennis van E. De lichamen van de twee werden vrijdag gevonden in een woning aan de Martin Luther Kinglaan, zo maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend. Van E. was sinds ongeveer twee jaar gestopt met werken ‘omdat hij genoeg had verdiend’, bevestigt zijn directe buurman. ,,Hij wilde een paar jaar niet werken.”