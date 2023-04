Dode man op straat, zwaargewond kind en vrouw liggen in flat: ‘Gevoel van onmacht en verdriet’

Door een steekpartij bij een woning in het Brabantse Etten-Leur is vrijdagochtend een man overleden. Een kind en een vrouw raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis, meldt de politie.

De steekpartij vond rond 05.00 uur plaats. Bij aankomst trof de politie drie slachtoffers van een gezin aan: een overleden man op straat en een zwaargewond kind en een gewonde vrouw lagen in de flat. Het tweetal is met spoed in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. ,,Allen zijn gezinsleden”, aldus de politie.

Buurtbewoners schrikken van het nieuws, vertellen ze aan BN DeStem. ,,Dit is echt heel erg”, zegt een mevrouw. ,,Wat een ellende toch allemaal.” De politie heeft een lint gespannen in de straat. Niet betreden, staat erop. Maar een oudere vrouw die aan de Leurse Dijk woont, komt net terug van haar boodschappenrondje.

,,Hier gebeurt nooit wat”, zegt een buurtbewoonster die haar hondje uitlaat. ,,Maar als je tegenwoordig het nieuws ziet, dan is het overal wel wat.”

Raadsel

Een man kijkt vanaf de overkant van de Leurse haven toe: ,,Dit is heel akelig.” Bij het grasveld in de buurt loopt een man. ,,Echt verschrikkelijk. Iemand doodgestoken? Dat je dat kunt, ik snap dat niet.” Een andere man noemt het ‘een nette buurt’. Het blok appartementen is relatief nieuw en zit naast Het Turfschip, waar onder meer een opvang voor Oekraïners is.

Voor veel buurtbewoners is het incident nog een raadsel. ‘s Ochtends zijn het vooral mensen die hun hond uitlaten en plots politieauto’s in de buurt zien staan. ,,We lezen op het nieuws dat er iemand is doodgestoken.”

Plaatsgemaakt voor onmacht en verdriet.

,,Een vrolijke en uitbundige sfeer tijdens Koningsdag heeft door de gebeurtenis van vannacht plaatsgemaakt voor een gevoel van onmacht en verdriet.” Zo spreekt burgemeester Mark Verheijen over het gezinsdrama.

,,Het incident aan de Leurse Dijk waarbij een man is overleden en twee zwaargewonden zijn te betreuren roept veel emoties op bij familie, vrienden, omwonenden, klasgenoten en andere betrokkenen.”

Verheijen geeft aan dat er ‘nog veel vragen’ zijn: ,,De politie doet op dit moment onderzoek naar de toedracht. We staan in contact met nabestaanden en met onder meer de woningcorporatie en hulpverleningsinstanties over verdere stappen. Ik kan nu alleen maar zeggen dat mijn gedachten uitgaan naar de slachtoffers en iedereen die dit raakt.”

